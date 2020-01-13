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Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

Juventus'un Roma ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve çapraz bağları kopan Merih Demiral, Instagram hesabından "Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." paylaşımında bulundu.

13.01.2020 20:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:18
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama

ile oynanan mücadelede 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan 'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken başarılı futbolcu sezonu kapattı. Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Barcelona, Inter, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve futbolcu, Merih'e destek paylaşımında bulundu.

" ŞAMPİYONASI'NDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Merih Demiral da kendisine ait Instagram hesabından açıklama yaptı. Genç oyuncu, "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim. Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz." yazdı.

İşte o paylaşım:


Haber Videosu

: Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama
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HABER YORUMLARI (3)

  • FENERBAHCEMMMM:
    Hollanda basini konusa konusa melih demirala nazar ettiler cok Gecmis olsun kardesim. Cok Daha guclu doneceyinden asla suhpem yok fenerbahce camiyasinda gorev yapanlar utansin senin gibi mucadeleden yilmayan cok iyi pirofesyonel bir sporcuya guvenmeyip sans vermedikleri icin cunku ben seni kupa maclarinda izlediyimde fenerbahcede geleceyin cok parlak bir futbolcu olacagini cocuklarimla maclarini izlerken soyluyordum
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