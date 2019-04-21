Sezon Sonunda Serbest Kalacak Olan Atiba Hutchinson'ın Sözleşmesi Uzatılacak
Sözleşmesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5'inde oynaması halinde 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak olan Atiba için yönetim erkenden harekete geçti.
Özellikle sezonun ikinci yarısındaki çıkışın kahramanlarından olan Atiba, 36 yaşına basmasına rağmen performansını artırarak sürdürüyor. Orta sahadaki görevinin yanı sıra son 9 lig maçında 4 de gol atan kaptan, sadece taraftarların ve camianın değil, yönetimin de takdirini kazandı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Mukavelesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5'inde oynaması halinde sözleşmesi otomatik uzayacak olan Atiba için yönetim erkenden harekete geçti. Yani Kanadalı futbolcu, 5 maçtan az oynasa bile yönetim Atiba ile yeni kontrat imzayacak. 12 Mayıs'taki kongre sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
(Fanatik)
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