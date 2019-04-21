Sezon Sonunda Serbest Kalacak Olan Atiba Hutchinson'ın Sözleşmesi Uzatılacak

Özellikle sezonun ikinci yarısındaki çıkışın kahramanlarından olan Atiba, 36 yaşına basmasına rağmen performansını artırarak sürdürüyor. Orta sahadaki görevinin yanı sıra son 9 lig maçında 4 de gol atan kaptan, sadece taraftarların ve camianın değil, yönetimin de takdirini kazandı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Mukavelesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5'inde oynaması halinde sözleşmesi otomatik uzayacak olan Atiba için yönetim erkenden harekete geçti. Yani Kanadalı futbolcu, 5 maçtan az oynasa bile yönetim Atiba ile yeni kontrat imzayacak. 12 Mayıs'taki kongre sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

(Fanatik)