Sezon Sonunda Ersun Yanal ile Yolların Ayrılacağı İddia Edildi

Göreve gelirken, "İkinci devrenin lideri oluruz" diyen Ersun Hoca kötü gidişi durduramadı. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulamazken, yönetimin sezon sonunda Yanal ile yolları ayıracağı ileri sürülüyor.

Fenerbahçe'nin teknik patronu, Koeman'ın yerine 16. haftada göreve geldiğinde Kanarya'nın ikinci yarının en başarılı takımı dolayısıyla lideri olacağını söylemişti. Ancak, Sarı-Lacivertli takım ikinci devrenin en başarılısı olmak bir yana, küme düşme bölgesinin de sadece 5 puan uzağında.

COCU VE KOEMAN'I GEÇTİ

Yanal görevi devraldığında Kanarya, 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle, 14 gol atıp, 22 gol yerken, -8 averajla 17. sırada yer alıyordu. Ersun Hoca yönetiminde 14 maça çıkan Fenerbahçe, Cocu ve Koeman dönemine göre biraz daha başarılı görünse de beklenen sıçramayı yapamadı. Bu dönemdeki 14 karşılaşmada sarı-laciverti takım 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 20 gol atılırken, 18 gole engel olunamadı.

SADECE 3 SIRA YÜKSELEBİLDİ

Fenerbahçe şu anda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi ile 33 puana ulaştı ve 14. sırada kendisine yer buldu. Küme düşme bölgesinin en üzerinde yer alan Erzurumspor'dan 5 puan fazlası bulunan ve tehlikeyi henüz atlatamayan Kanarya'da yönetimin Ersun Hoca'ya güveninin azaldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin sezon sonunda Yanal'ın görevine son verebileceği belirtiliyor.

(Star)