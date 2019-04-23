Sezon Sonunda Ersun Yanal ile Yolların Ayrılacağı İddia Edildi
Fenerbahçe'de kötü gidişata bir türlü son veremeyen Teknik Direktör Ersun Yanal ile sezon sonunda yoların ayrılacağı iddia edildi.
Göreve gelirken, "İkinci devrenin lideri oluruz" diyen Ersun Hoca kötü gidişi durduramadı. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulamazken, yönetimin sezon sonunda Yanal ile yolları ayıracağı ileri sürülüyor.
Fenerbahçe'nin teknik patronu, Koeman'ın yerine 16. haftada göreve geldiğinde Kanarya'nın ikinci yarının en başarılı takımı dolayısıyla lideri olacağını söylemişti. Ancak, Sarı-Lacivertli takım ikinci devrenin en başarılısı olmak bir yana, küme düşme bölgesinin de sadece 5 puan uzağında.
COCU VE KOEMAN'I GEÇTİ
Yanal görevi devraldığında Kanarya, 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle, 14 gol atıp, 22 gol yerken, -8 averajla 17. sırada yer alıyordu. Ersun Hoca yönetiminde 14 maça çıkan Fenerbahçe, Cocu ve Koeman dönemine göre biraz daha başarılı görünse de beklenen sıçramayı yapamadı. Bu dönemdeki 14 karşılaşmada sarı-laciverti takım 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 20 gol atılırken, 18 gole engel olunamadı.
SADECE 3 SIRA YÜKSELEBİLDİ
Fenerbahçe şu anda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi ile 33 puana ulaştı ve 14. sırada kendisine yer buldu. Küme düşme bölgesinin en üzerinde yer alan Erzurumspor'dan 5 puan fazlası bulunan ve tehlikeyi henüz atlatamayan Kanarya'da yönetimin Ersun Hoca'ya güveninin azaldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin sezon sonunda Yanal'ın görevine son verebileceği belirtiliyor.
(Star)
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Bu adam Fenerbahçeye çok yakışıyor . Kişiliği birebir Fenerle örtüşüyor , Fenerin ruhu bu adamda vücut bulmuş ! İnşallah Fenerdeki görevi DAİM olur !Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ersunun işi tazminat çok ta önemli fener seneye trabzon sonra fener gider gelirCevap Yaz 7 Yayından KaldırCAKMA ALİ-CARPİK YANAL: nerede ersun yanal diye aniran cakma fenerkliler, ali koc ta adam degil yerli olacaksa aykut olur diyen münafik ali koc bunlar gercek fenerli olamaz gercek fenerli fenere zarar veremez bunlar küme düsürecek bu gidisle1 Yayından Kaldır
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4. YILDIZ İÇİN HAZIRLIKLARA YILMAZ VURAL İLE BAŞLIYACAĞIZCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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FENEVDE YENİ TEKNİK DİREKTÖR MALDONADO VE YARDIMCISI GUİZACevap Yaz 6 Yayından Kaldır