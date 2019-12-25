Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi

25.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:46

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Ozan Tufan, birçok kulübün radarına girmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncunun performansı her ne kadar yönetimi ve teknik heyeti memnun etmiş olsa da, sene sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle 1 Ocak'tan itibaren, yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla kontrat imzalayabilir.

PREMİER LİG'DEN İKİ EKİP OZAN'A KANCAYI ATTI

Ozan Tufan'ı Premier Lig'den 2 takımın yakın takibe almış olması, tehlikenin boyutunu iyice artırdı. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester ile Crystal Palace, Milli futbolcuya kancayı takmış durumda.

Her iki takım da Beşiktaş maçına gözlemcilerini gönderdi. Derbide müthiş bir futbol sergileyen ve jeneriklik bir gole imza atan Ozan Tufan, iki ekibin yetkililerini de kendine hayran bıraktı. Leicester ve Criystal Palace yönetimi, 1 Ocak'tan itibaren yıldız futbolcu ve menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE KOLLARI SIVADI

İngiliz kulüplerinin Ozan'ın transferi konusunda bu denli ciddi olmaları, Fenerbahçe Yönetimi'nin kolları sıvamasına neden oldu. Sarı- Lacivertliler, bir an önce Ozan ve menaceriyle masaya oturarak, oyuncunun bedelsiz olarak gitmesinin önüne geçmek istiyor.

Yıldız futbolcunun kaptanlığa kadar yükseldiği Fenerbahçe'de mutlu olması avantaj. Ancak İngiliz ekiplerinin ekonomik anlamda çok cazip teklif sunması işleri değiştirebilir.