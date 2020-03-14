Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
TFF 1. Lig'in 28. haftasında seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük-Altay mücadelesinde kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat çevresinde kalabalık oluşturarak, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
14.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:47
Fatih Karagümrük taraftarı, seyircisiz oynanan müsabakada stat çevresinde toplandı. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük - Altay maçında kırmızı-siyahlı taraftarlar, stat etrafında sahayı gören bölgelere yerleşerek, seyircisiz oynanan müsabakada takımını destekledi.
"KORONA GÜMRÜĞE ENGEL OLAMAZ"
Tribünlerin boş kaldığı karşılaşmada kırmızı-siyahlıların koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayarak, stat çevresinde kalabalık oluşturması da dikkat çekti. Kırmızı-siyahlılar, maç sırasında "Korona, gümrüğe engel olamaz ve "Bağırmayan taraftar korona olsun" şeklinde tezahüratlar yaptı.
Kaynak: İHA