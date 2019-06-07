Sevilla Sportif Direktörü Monchi: Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ever Banega hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Monchi, "Banega, Sevilla'da olmaktan dolayı mutlu. Son zamanlarda kafası karıştı ama teknik direktör Lopetegui ile çalışacak olmaktan memnun. Kısa zamanda onun için bir ayrılık görmüyorum." ifadelerini kullandı.

"TAKIMDAN GİDENLER OLACAK"

Monchi sözlerinin devamında. "Takımdan gidenler olacak. Önemli kararlar vermek zorunda kalacağız." dedi. Sevilla'nın Banega konusunda yaptığı açıklama Galatasaray cephesinde kafa karıştırdı. Bilindiği üzere sarı kırmızılı taraftarlar Ever Banega transferinin gerçekleşmesini heyecanla bekliyor.

(Futbol Arena)