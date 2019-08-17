Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı

Fenerbahçe'nin istediği savunma oyuncusu Kjaer, formasını giydiği Sevilla tarafından Espanyol maçının kadrosuna alınmadı.

17.08.2019 17:03
Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer, Sevilla'nın Espanyol ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi. İspanya LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Espanyol'un konuğu olacak Sevilla'da Simon Kjaer karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

20 KİŞİLİK KADRODA KJAER YOK

Yarın TSİ 20:00'de oynanacak maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin sosyal medya hesabı üzerinden karşılaşma kadrosunu açıkladı. 20 kişinin yer aldığı kadroda Danimarkalı stoper Simon Kjaer yer almadı.

İşte Sevilla'nın Espanyol maçı kadrosu;

Kaleci: Vaclik, Sergio Rico, Javi Díaz

Defans: Kounde, Diego Carlos, Carriço, Sergio Reguilón, Escudero, Jesus Navas

Orta Saha: Fernando Reges, Ocampos, Joan Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Franco Vázquez, Bryan Gil, Nolito, Rony Lopes

Forvet: Luuk de Jong, Munir El Haddadi

Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı
Kaynak: DHA
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