Serkan Reçber: Anton Nedyalkov tam Beşiktaş'a göre

07.08.2019 17:20

Ünlü yorumcu Serkan Reçber, TRT Spor'da Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Konoplyanka, Bolasie ve Muhammed Şengezer'i yorumlayan Reçber, şu açıklamalarda bulundu:

"Bolasie oyuncu eksiltebilen, dikine giden, güçlü ve kuvvetli bir oyuncu. Sol açık oynamayı seven sağ ayağıyla içeri girebilen ama beklenen etkiyi Everton'da yapamamış bir futbolcu. Beşiktaş'a olur, seyircinin seveceği bir oyuncudur. Güçlü, kuvvetli, asist yapar ancak çok golcü değildir ve kanat forvet tanımına pek uymaz. Babel tarzı bir oyuncu değildir. Beşiktaş'ın sorununu kısmen çözer ama biraz da öteleyebilir. Bolasie geldi kanat problemi çözüldü gibi düşünmüyorum.

KONOPLYANKA BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI OYUNCU

Konoplyanka bunu çözebilecek özellikte bir oyuncu. hem orta saha gibi oynar, hem pasördür, hem asist yapar, hem de gol atar. Konoplyanka sanki Beşiktaş'ın aradığı futbolcu. Bolasie de yetenekli bir futbolcu ama tümden Beşiktaş'ın sorunun çözebilecek kanat forvet tanımına uyan bir oyuncu değil. Muhammed Beşiktaş için doğru bir isim. Bana göre Türkiye'nin gelecekteki en iyi kaleci olabilecek adayım. Ayaklarını geliştirmeli.

BULGAR MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Caner'in yerine bir sol bek gelmeli yanına değil. Caner'in tek başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Ludogorets'in Bulgar Milli Takımı'nda da oynayan 26 yaşındaki Anton Nedyalkov var. Çok iyi bir sol bek. Beşiktaş ve Caner'le uyumlu olabileceğini düşünüyorum. Harika bir hücumcu değildir ama Nedyalkov koridoru bütünüyle kullanabilir. Maliyet açısından da çok problem olacağını düşünmüyorum ülkemize gelen Bulgar futbolcuların da hep iyi işler yaptığını biliriz. Nedyalkov Beşiktaş için iyi bir alternatif olabilir."