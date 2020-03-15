Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk yarısında Seri ile Elneny arasında geçen ikili mücadelede Beşiktaşlılar, Elneny'nin aşil tendonuna basan Seri'ye kırmızı kart verilmediği için isyan etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Jean Michael Seri ile Mohamed Elneny arasında bir pozisyon yaşandı. Seri, Elneny'nin aşil tendonuna basarken hakem Abdülkadir Bitigen pozisyona devam kararı verdi. Beşiktaşlı taraftarlar da Seri'ye kırmızı kart verilmesi gerektiğini belirterek Abdülkadir Bitigen'e büyük tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca maçın VAR hakemi Ali Palabıyık'ı da Bitigen'i uyarmadığı için eleştirdi.