Serhat Akın'dan Fenerbahçeli Futbolcuya: Bu Adamı Kimse Dövmüyor mu?
Fenerbahçe'de taraftarın çok sevdiği 'Kadıköy'ün Boğası' lakaplı eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansı ve hoca seçimini eleştirdi. Akın ayrıca, Fenerbahçe'ye geldiği için pişman olduğunu açıklayan Slimani için, "Bu adamı kimse dövmüyor mu?" dedi.
İşte Serhat Akın'ın eleştirilerinden satır başları;
"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi."
Serhat Akın ayrıca Ersun Yanal'ı da eleştirdi. Akın, "Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim." dedi.
Eski futbolcu son olarak hoca seçimi hakkında ise, "Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz." yorumunda bulundu.
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serhat çok haklı en başta malesef üzülerek söylüyorum bende gelmesini çok istemiştim ama yannış yapmısız sayın Ali koç başkan olacak tecrübe ve vasfa sahip değilmiş.çok iyi bir taraftar olabilir ama hiç bir zaman iyi bir başkan olamaz çünki yannışdan dönmeyi bilmiyor.örnekmi hala comolli denen şahsiyetle devam ediyor.ben varken gelemez dediği hocayla devam ediyor daha çok sayabilirim o kadar kulüpde disiplin boşluğu varki dünya kadar para alan topçularda konuşur serhat haklı aziz başkan olsa bunlar ağzını açamazdı hele birde oynamadan para alacaklardı zordu zor..........Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Sen döv sıkıyorsa.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Yanlış yerdesin be serhat cığım, canım cicim, el bebek gül bebek getirenleri döveceksin, adamın ne günahı var, kandırdılar adamı, oynamasanda olurmu dediler nedir.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Delikanlıysan gel döv seni tutan mı var.Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Serhat doğru söylüyor, zamanında kejmana küfreden tesis basan taraftar nerde ?Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır