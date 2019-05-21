Serhat Akın'dan Fenerbahçeli Futbolcuya: Bu Adamı Kimse Dövmüyor mu?

İşte Serhat Akın'ın eleştirilerinden satır başları;

"Ben taraftarım, beni futbol ilgilendirir. Banane WinWin'den. İddia ediyorum, Cocu'yu tutsak Ersun Yanal'dan daha iyi dereceyle bitirdi. Slimani, 4.7 milyon alıyor ve 'En büyük pişmanlığım Fenerbahçe'ye gelmek' diyor. Bu adamı kimse dövmüyor mu? Aziz Yıldırım böyle şeylere izin vermezdi."

Serhat Akın ayrıca Ersun Yanal'ı da eleştirdi. Akın, "Neymiş en erken şampiyonluğu Ersun Yanal getirmiş. Ersun Yanal mı yaptı şampiyon, gol mü attı? Efsane kadro vardı. Ersun Yanal gelsin bu kadroyu şampiyon yapsın o zaman. Kadıköy'de 2 tane boğa var, Birisi heykel diğeri de benim." dedi.

Eski futbolcu son olarak hoca seçimi hakkında ise, "Bu mu yeni yapılanma. Ben olsam Tayfun Korkut'u alırdım. Frey nedir, Almanya 3. liginde oynayamaz." yorumunda bulundu.