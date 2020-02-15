Sergen Yalçın'ın oyundan aldığı Burak Yılmaz, direk soyunma odasına gitti

15.02.2020 08:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:06

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk yenilgisini alırken 4 maç sonra suskun kalan Burak Yılmaz'ın oyundan çıktıktan sonraki tavrı gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

SAVUNMA YİNE KÖTÜ

Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

BURAK BU SEFER BOŞ GEÇTİ

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı.

Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig'de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı.

Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir'e bıraktı. Burak Yılmaz, oyundan alındıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.

SERGEN'DEN GÖNDERME

Teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu yaptığı açıklamada "Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz." dedi.

"NORMAL ŞEYLER BUNLAR"

Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken kulübeye uğramamasına değinen siyah-beyazlı teknik adam, "O ara oyuna bakıyordum. İçeri gitmiş olabilir, morali bozulmuş, kızmış olabilir. Normal şeyler bunlar. Onlar da kafalarında yargılamalar yapıyorlar. O nabızlarda bunlar normal şeyler." dedi. (Skorer)