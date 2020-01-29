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Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 11:30'da yapılması planlanan antrenman, Sergen Yalçın resmen açıklandıktan sonra gerçekleştirilecek.

29.01.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.01.2020 11:29
Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi

Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran , takımın başına 'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak ancak Beşiktaş'ın 11:30'da yapılması planlanan antrenmanı ileri bir saate ertelendi. Antrenman, Sergen Yalçın'ın resmen açıklanmasının ardından başlayacak.

EMRE KOCADAĞ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.

Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi
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