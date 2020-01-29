Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 11:30'da yapılması planlanan antrenman, Sergen Yalçın resmen açıklandıktan sonra gerçekleştirilecek.
Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi ve 47 yaşındaki çalıştırıcı bugün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıkacak ancak Beşiktaş'ın 11:30'da yapılması planlanan antrenmanı ileri bir saate ertelendi. Antrenman, Sergen Yalçın'ın resmen açıklanmasının ardından başlayacak.
EMRE KOCADAĞ İLE BİR ARAYA GELDİ
Bugün 11.30'daki idman için saat 9 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi.
Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Ümraniye'ye 14 yıl sonra teknik adam olarak geri dönmüş oldu.
Haber Videosu: Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıkmak için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi
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:))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yanlışınız var. 14 yıl sonra dönmedi. Sergen Yalçın 2011 yılında Ümraniye tesislerinde alt yapı takımlarının başında idi.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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at yarıişi oynamaya gitmiştirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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önceden de idman sevmezdi zatenCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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sesli güldüm :D2 1 Yayından Kaldır