Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Aston Villa'nın küme düşmesi halinde Trezeguet'i kiralamak için harekete geçecek.

Gelecek sezon için kadro planlamasını şimdiden yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden kanat transferi istedi. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Gol atma yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu sorunu çözmek için golcü bir kanat oyuncusu almak istiyor. Bu kapsamda da Kara Kartal'da isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EMRE KILINÇ DA LİSTEDE

Mali yönden sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, ilk etapta sözleşmesi bitecek ve kiralık isimlere yönelmeyi planlıyor. Listenin başındaki isim ise eski Kasımpaşalı Trezeguet bulunuyor. Eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde. Buna ek olarak Beşiktaş'ın Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

(A Spor)