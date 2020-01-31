: Sergen Yalçın: Transfere gerek yok, oyuncuların ödemelerini yapın

31.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:08

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilerek altyapısından yetiştiği takıma geri dönen Sergen Yalçın, siyah beyazlı ekiple resmen çalışmalarına başladı. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş Yönetimi ile bugün kahvaltı bir araya geldi ve takımda olan sıkıntılar hakkında yönetime görüşlerini bildirdi.

KAHVALTIDA TAKIMIN SORUNLARI ELE ALINDI

Asist Analiz'in özel haberine göre 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda siyah beyazlı takımın sorunları ele alındı. Teknik patron Sergen Yalçın, siyah beyazlı yönetimden Beşiktaş'tan alacağı olan oyuncuların paralarının ödenmesini talep etti.

SERGEN YALÇIN: TRANSFERE GEREK YOK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yapan siyah beyazlı takımın çalıştırıcısı, yönetime transfere gerek olmadığını bildirdi. Sergen Yalçın, transfer yapılmasının yerine alacakları olan oyuncuların maaşının ödenmesini siyah beyazlı yönetime söyledi.

"BEŞİKTAŞ'IN FORMASI İLK 3'E OYNAR"

Sergen Yalçın, siyah beyazlı yönetim ile olan konuşmasında, "Beşiktaş'ın forması her zaman ilk üçte yer alır. Ben şimdi bir oyuncu aldırırsam ekstra maliyet yüklersem, içeridekiler sorun çıkartır. Önce içerideki adamlara ödeme yapılsın. Yeni bir futbolcuya gerek yok." dedi.

SİYAH BEYAZLI TAKIMIN BU HAFTAKİ RAKİBİ ÇAYKUR RİZE

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla birlikte sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Cumartesi günü saat 17:00 Rize deplasmanına konuk olacak.

SERGEN YALÇIN'DAN SİYAH BEYAZLI OYUNCULARA UYARI!

Kara Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürürken teknik patron Sergen Yalçın'ndan idman sırasında oyuncularına sık sık uyarı geldi. 47 yaşındaki teknik direktör, siyah beyazlı futbolcuları sık sık kaleye dikine yönelmeleri konusunda uyardı. Sergen Yalçın, ayrıca öğrencilerine daha çabuk olmaları konusunda uyardı ve topla daha çabuk oynamalarını söyledi.

İMZA TÖRENİ REKOR KIRDI

Beşiktaş'ın 2010 yılında Inter'den transfer ettiği Ricardo Quaresma için Dolmabahçe'de yapılan imza törenine 18 bin taraftar katılmıştı. Yine aynı tarihte Real Madrid'den Siyah-Beyazlılar'a katılan Guti için ise 20 bin futbolsever tribünleri doldurmuştu. Sergen Yalçın'ın imza töreni ise bu 2 ismi geride bırakarak bu alanda rekor kırdı. Beşiktaş'ın yeni hocasının imza töreni için Vodafone Park'ta 21 bini aşkın taraftar yer aldı.

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