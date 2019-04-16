Sergen Yalçın Kararını Verdi! 2 Yıllık İmza
Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, adı Beşiktaş işe anılan teknik direktörleri Sergen Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Aytemiz Alanyaspor sezon sonuna kadar anlaştığı Sergen Yalçın'ın kontratını uzatmak için harekete geçmişti. Yalçın ve ekibiyle yola devam etmek isteyen Turuncu-Yeşilliler'e genç hocadan ise, "Sezon sonunu bekleyelim" yanıt gelmişti.
LUCESCU SONRASI KARARINI VERDİ
Fanatik'te yer alan habere göre; Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından adı ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan başarılı çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar'ın Lucescu ile el sıkışmasının ardından kararını verdi. Sıkıntılı bölgede aldığı Akdeniz temsilcisini kısa sürede üst sıralar taşıyan, şu an 38 puanla Avrupa yolunda iddialı bir takım haline getiren Yalçın, yönetime yeşil ışık yaktı.
YENİ SEZON PLANLAMASI HAZIR
teknik direktörlük kariyerinin en verimli dönemini geçiren Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Genç teknik adamın kontrat konusunu çözer çözmez yeni sezonun planlamasına dair raporunu da yönetime sunacak. Gidecek ve kalacak oyuncuları şimdiden belirleyen Sergen Yalçın, Avrupa'da takımın başında olmak istiyor.
-
lucesku ya pil takıp sahaya sürün bari ölmüş ADAM DAHA NE BEKLİYORSUNUZ. İYİ OLSA MİLLİ TAKIMDA KALIRDI BASTONLA SAHA KENARINDA OTURTURSUNUZ BEŞİKTAŞ EĞER PARA GÖTÜRMEYECEKSENİZ ADAM GİBİ BİR İLE ANLAŞINCevap Yaz Yayından Kaldır
-
dur bekle sergen beşiktaşın başında görmek istiryoruz 2 şenol dönemini senden başkası yaşatamaz bizeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Lucescu 73 yaşına gelmis, anca sabun olur bu saatten sonraCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Gerçekten akıl tutulması , Lucescu dan nasıl bir fayda sağlanması bekleniyor Sergen varken NEDEN ara bu adam giriyor anlamak mümkün değil!!!!! umarım gerçek değildir ve BEŞİKTAŞ bu kararından dönerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Deneyimle fosilleşmiş arasında eksi artı gibi fark var kucescu fosilleşmiş BJK ye faydası olmaz onuncu haftada kovulurCevap Yaz 2 Yayından Kaldır