Sergen Yalçın Kararını Verdi! 2 Yıllık İmza

Aytemiz Alanyaspor sezon sonuna kadar anlaştığı Sergen Yalçın'ın kontratını uzatmak için harekete geçmişti. Yalçın ve ekibiyle yola devam etmek isteyen Turuncu-Yeşilliler'e genç hocadan ise, "Sezon sonunu bekleyelim" yanıt gelmişti.

LUCESCU SONRASI KARARINI VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından adı ciddi şekilde Beşiktaş ile anılan başarılı çalıştırıcı, Siyah-Beyazlılar'ın Lucescu ile el sıkışmasının ardından kararını verdi. Sıkıntılı bölgede aldığı Akdeniz temsilcisini kısa sürede üst sıralar taşıyan, şu an 38 puanla Avrupa yolunda iddialı bir takım haline getiren Yalçın, yönetime yeşil ışık yaktı.

YENİ SEZON PLANLAMASI HAZIR

teknik direktörlük kariyerinin en verimli dönemini geçiren Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Genç teknik adamın kontrat konusunu çözer çözmez yeni sezonun planlamasına dair raporunu da yönetime sunacak. Gidecek ve kalacak oyuncuları şimdiden belirleyen Sergen Yalçın, Avrupa'da takımın başında olmak istiyor.