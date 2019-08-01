Sergen Yalçın: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı soyunma odasında ağlıyor

Süper Lig'deki ikinci sezonunu 5. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı elde eden sarı-siyahlı takım, 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti. Malatya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken Malatya temsilcisi, deplasmandaki rövanş müsabakasında Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümleri büyük mücadeleye sahne olurken Yeni Malatyaspor skoru koruyarak turu geçen taraf oldu.

"HAKEM İĞRENÇ MAÇ YÖNETTİ"

Karşılaşma sonunda TRT Spor'a konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur atlamak Türk takımları için zor." dedi.

"FARNOLLE SOYUNMA ODASINDA AĞLIYOR"

Yalçın, "Kalecimize ırkçı şeyler yaptılar, soyunma odasında ağlıyordu. Kenardan maymun hareketi mi ne, ırkçı bir şey yapmışlar kalecimize... Avrupa'da bu tarz durumların yaşanması bizi üzüyor." diye konuştu.