Sergen Yalçın: Kalecimiz Farnolle'e ırkçılık yapıldı soyunma odasında ağlıyor
O. Ljubljana maçı sonrası konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kalecimiz Farnolle'e ırkçı şeyler yaptılar. Soyunma odasında ağlıyor." dedi.
Süper Lig'deki ikinci sezonunu 5. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne elemelerden katılma hakkı elde eden sarı-siyahlı takım, 2. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla eşleşti. Malatya'daki ilk maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken Malatya temsilcisi, deplasmandaki rövanş müsabakasında Adis Jahovic'in 77. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın son bölümleri büyük mücadeleye sahne olurken Yeni Malatyaspor skoru koruyarak turu geçen taraf oldu.
"HAKEM İĞRENÇ MAÇ YÖNETTİ"
Karşılaşma sonunda TRT Spor'a konuşan Teknik Direktör Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur atlamak Türk takımları için zor." dedi.
"FARNOLLE SOYUNMA ODASINDA AĞLIYOR"
Yalçın, "Kalecimize ırkçı şeyler yaptılar, soyunma odasında ağlıyordu. Kenardan maymun hareketi mi ne, ırkçı bir şey yapmışlar kalecimize... Avrupa'da bu tarz durumların yaşanması bizi üzüyor." diye konuştu.
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Kendine medeni diyen Avrupa bu kadar yazıklar olsunCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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1 - 0 yenerek gereken cevabi vermisiz!Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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Peki turkiye de irkcilik var mi yok mu ?Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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müslüman vatan sever kürtler kardesimizdir pkk hainleri kallestir haindir14 5 Yayından Kaldır
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DOGU TAKIMLARINA ALASI VAR6 10 Yayından Kaldır
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Türkün Türk ten başka dostu yok. .Cevap Yaz 25 14 Yayından Kaldır
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Misafirperverlik yapacaz diye elin gevurlarini bas taci yapiyorsunuz. Irkcilik yapmayin ama hertürlü pisligi yapin. Bu pislikleri sirtinizda tasisaniz yaranamazsiniz. Domuzdan post gevurdan dost olmaz. Birakin artik su gevurlara yalakaligi.Cevap Yaz 25 3 Yayından Kaldır
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sergen adamsin bjk seni almamakla sana ve külübe ihanet ettiCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Sasirdikmi slovenlerin 100 de 80 i irkci.Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır