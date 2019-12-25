Haberler » Spor » Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı - Spor

Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı

Futbolculuğu döneminde gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Sergen Yalçın, yeni sevgilisiyle İstanbul gecelerinde kameralara yakalandı.

25.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.

Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca aşkıyla oradan ayrıldı.

Eski futbolcuya, Beşiktaş eski başkanı ve iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıyla mekana geri kaçtı.

(Takvim)


Haber Videosu

: Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (5)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler