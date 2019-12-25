Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı
Futbolculuğu döneminde gece hayatıyla sık sık gündeme gelen Sergen Yalçın, yeni sevgilisiyle İstanbul gecelerinde kameralara yakalandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.
Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca aşkıyla oradan ayrıldı.
Eski futbolcuya, Beşiktaş eski başkanı ve iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıyla mekana geri kaçtı.
(Takvim)
Haber Videosu: Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı
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Böyle haber anlayışı olmaz. türk basını ne zaman çağdaş, yararlı, eğitici örnek haberler yapacak. Eski tas eske hamam anlayışı. YazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ABARTMA ADAM YEMEĞE GİTMİŞ NEYİN PEŞİNDESİNCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BUNDAN DAHA DOĞAL NE VAR KIZ ARKADAŞI İLE GECE MEKANDA EĞLENMİŞLER BUNU HABER YAPAN ARKADAŞ HİÇ GİTMEMİŞ GALİBA BÖYLE MEKANLARA.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yaşın kaç oldu adam olamadın gittin be zevzekCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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sergen hayatini yasiyosun. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır