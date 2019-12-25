: Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde sevgilisiyle kameralara yakalandı

25.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:26

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kuruçeşme İnari Restoran çıkışı yeni sevgilisiyle objektife yakalandı.

Mekan önünde Bilgili ve kızıyla koyu sohbete dalan Yalçın, flaşlar patlayınca aşkıyla oradan ayrıldı.

Eski futbolcuya, Beşiktaş eski başkanı ve iş adamı Serdar Bilgili ile kızı Lal de eşlik etti. Çapkınlıkları ile bir döneme damga vuran Yalçın, flaşların patlaması ile panikledi. Yalçın, Bilgili ile hızlıca vedalaşıp gizemli kız arkadaşıyla mekana geri kaçtı.

(Takvim)

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