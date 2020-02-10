Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü
Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 maçı da kazanarak siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Sergen Yalçın, galibiyet serisini İstanbul gecelerinde kutladı. Sergen Yalçın, Melisa Şalgam'la görüntülendi.
Beşiktaş'a teknik direktör olarak dönen Sergen Yalçın, eski günlerini aratmadı. Futbolculuk yıllarında sık sık gece hayatında görüntülenen Yalçın, galibiyet kutlamasına çıktı.
O güzel, Nil Özalp'in yakın dostu olan Melisa Şalgam'dı. 24 yaşındaki genç oyuncu ile Sergen Yalçın gece boyunca yan yanaydı.
TOPLU FOTOĞRAFLARDA UZAK KALDILAR
Derin bir muhabbete dalan ikili, toplu fotoğraflarda ise birbirlerinden uzak kaldı. Bu yakınlaşma "Efsane geri döndü" yorumlarına neden oldu.
Gündüz Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izleyen Melisa Şalgam, gece de Sergen Yalçın'la samimi şekilde görüldü.
(Takvim)
Haber Videosu: Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü
-
Ve kıkır kıkır gülecek. Bu adam yaşamı boyunca ciddi olamadı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
sergen kızdan 24 yaş büyük muhafazakar birisi böyle bir şey yapsa dine etmedik küfürler edersiniz bozuk zihniyetCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
kizin yaşini biliyorsun ama araştirma geliştirme fizibilite herşeyi yapmişsin ohhhhYayından Kaldır
-
Eh desene ayvayı yedik yine hüsran . yakındaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Bu adam uslanmaz bjk de fazla barınamaz demedi demeyinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
SANSAR MEDYA HEMEN BAŞLADINIZ SERGEN GECE ALEMLERİNDE ŞU KIZLA BU KADINLA !!!! YARIN ÖBÜR GÜN DE VELİEFENDİDE GÖRÜNTÜLENDİ DERSİNİİZZCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
Görüntülenecek zaten2 1 Yayından Kaldır
-
Helal olsunCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
-
Fena patlayacak bir balon şuanda hızla şişiriliyor.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
yakışırCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır