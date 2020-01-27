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Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan: Özrü kabul etmek büyüklüktür

Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan, yıllar önce Beşiktaş hakkında söylediği sözler nedeniyle özür diledi. Çağdaş, "26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar" ifadelerini kullandı.

27.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:31
Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan: Özrü kabul etmek büyüklüktür

'ta 'yla yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı kulüp, 'ı resmi olarak açıklamaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın yardımcılarından , sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı.

Atan'ın paylaşımında "Sergen Hocanın bu transferi gerçekleşir gerçekleşmez ama ben artık 40 yaşında bir teknik adamım 26 yaşımda futbolcuyken yaptığım bir hata bir daha önüme çıksın istemem. Özrü kabul etmek büyüklüktür. Saygılar" ifadeleri yer aldı.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN BİTMİŞTİR" DEMİŞTİ

Çağdaş Atan, bir dönem Beşiktaş'ta forma giymiş ve ayrıldıktan sonra 'Beşiktaş benim için bitmiştir. Zaten Beşiktaş formasını giymek istemiyorum. Beşiktaş 10 sene şampiyon olamaz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Bir süre sonra ise bu sözlerinden ötürü özür dilemişti.

Kaynak: Hürriyet


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: Sergen Yalçın'ın yardımcılarından Çağdaş Atan: Özrü kabul etmek büyüklüktür
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