Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
Beşiktaşlı taraftarlar, anlaşma sonrası Sergen Yalçın'ın geçen sezon Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Bir gün kavuşacağız" sözünü paylaşıyor.
Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından Beşiktaş, Sergen Yalçın ile el sıkıştı. Sergen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında 1.5 + 1 yıllık anlaşma sağlandı. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takıma Sergen Yalçın'ın getirilmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 8 aylık bir gecikme sonunda muradına erdi.
"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ"
Öte yandan taraftarlar, geçen sezon Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Eğer kısmetse illaki bir gün olur. Bir gün kavuşacağız" sözlerini Twitter'da paylaşıyor. Bu video paylaşım rekorları kırıyor.
Haber Videosu: Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
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5 Hafta DayanırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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HOŞGELDİN SERGEN HOCA. SAYENDE LİG KALİTESİNİN ARTACAĞINA İNANIYORUZ. ALLAH DÜŞMANIN BİLE ŞEREFLİSİ VERSİN. BAŞARILARCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bakalım kaç hafta dayanacakCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır