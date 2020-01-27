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Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

Beşiktaşlı taraftarlar, anlaşma sonrası Sergen Yalçın'ın geçen sezon Alanyaspor'u çalıştırırken söylediği "Bir gün kavuşacağız" sözünü paylaşıyor.

27.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:01
Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor

'nın gönderilmesinin ardından Beşiktaş, ile el sıkıştı. Sergen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile 'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında 1.5 + 1 yıllık anlaşma sağlandı. Şenol Güneş'in ayrılığının ardından takıma Sergen Yalçın'ın getirilmesini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 8 aylık bir gecikme sonunda muradına erdi.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ"

Öte yandan taraftarlar, geçen sezon Sergen Yalçın'ın 'u çalıştırırken söylediği "Eğer kısmetse illaki bir gün olur. Bir gün kavuşacağız" sözlerini Twitter'da paylaşıyor. Bu paylaşım rekorları kırıyor.


Haber Videosu

: Sergen Yalçın'ın geçen yıl söylediği sözler paylaşım rekoru kırıyor
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