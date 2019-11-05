Sergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpala maçında oyundan atılmıştı. Yalçın'ın, Halis Özkahya için ağır ifadeler kullandığı ve Özkahya'nın bunu raporuna yazdığı deneyimli hocanın ise 2 maç ceza alması bekleniyor.
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Hakem Halis Özkahya'nın yönetimi ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı çileden çıkardı.
ÖZKAHYA RAPORUNA YAZDI
İtirazları nedeniyle kırmızı kartla atılan başarılı teknik adam isyanına oyun alanından uzaklaşırken devam etti. Yardımcısı Murat Şahin tarafından güçlükle sakinleştirilen Yalçın'ın Özkahya'ya ağır ifadeler kullandığı ve Özkahya'nın da raporuna Yalçın'ın sözlerini yazdığı öğrenildi.
PFDK'ya sevkedilen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması beklenirken yönetimin de hakem kararları nedeniyle sert bir açıklama hazırlığında olduğu ifade edildi.
VİDEO: Sergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı