Sergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpala maçında oyundan atılmıştı. Yalçın'ın, Halis Özkahya için ağır ifadeler kullandığı ve Özkahya'nın bunu raporuna yazdığı deneyimli hocanın ise 2 maç ceza alması bekleniyor.

05.11.2019 14:20

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa deplasmanında 10 kişiyle 2-1 önde olmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Hakem Halis Özkahya'nın yönetimi ise Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı çileden çıkardı.

ÖZKAHYA RAPORUNA YAZDI

İtirazları nedeniyle kırmızı kartla atılan başarılı teknik adam isyanına oyun alanından uzaklaşırken devam etti. Yardımcısı Murat Şahin tarafından güçlükle sakinleştirilen Yalçın'ın Özkahya'ya ağır ifadeler kullandığı ve Özkahya'nın da raporuna Yalçın'ın sözlerini yazdığı öğrenildi.

PFDK'ya sevkedilen Yalçın'ın en az 2 maç ceza alması beklenirken yönetimin de hakem kararları nedeniyle sert bir açıklama hazırlığında olduğu ifade edildi.


VİDEO: Sergen Yalçın'ın ağır sözlerini Halis Özkahya raporuna yazdı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • MEHMET YILMAZ:
    Hakemin verdiği yanlış, hatalı kararlar ne olacak. Bir hocanın ve takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay olmamalı. Anodolu takımlarının çoğunun kaderiyle oynanıyor. Fotboldan soğuma var, stadların çoğu odolmuyor. İnsanlar nefret aşamasına gelmek üzere.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • SİCİLİ BOZUK:
    sergen yalçın bunu kariyerinde maksimum 1 ya da 2 kere yapar ama terimin kariyeri bu olaylarla dolu kanında var bozukluk. . . .
    15 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.