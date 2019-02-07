Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Ozan Tufan'ı Futbolcu Olduğuna İkna Etmeye Çalışıyoruz

Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ligi, takımı ve çalışmaları değerlendirdi. Sergen Yalçın, takımın başına geçmesiyle birlikte güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

Yalçın, "Çok müthiş bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Bir ivme kazandık ama çok arzu ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda ligin en kritik dönemi. Çünkü bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak. Bu herkes için geçerli. Biz de ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli bir yerde. Şimdi iki deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" dedi.

"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lig arasında yapılan transferleri de değerlendiren Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Steven'ı aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Obi'yi aldık en son o da sakatlık yaşadı, 1 aydan beri sakatlık geçiriyor. Onun da dönmesi 2-3 haftayı bulacak" diye konuştu.

"GÖZTEPE MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"

Takım kadrosu hakkında da konuşan Sergen Yalçın, şöyle dedi: "Sakat oyuncumuz Isaac Sackey var, devre arasında da onu kullanmadık o da bir iki haftaya dönecek takıma. Lucas Villafanez cezalı onu kullanamayacağız, iki oyuncudan yoksunuz bu hafta ama takım olarak iyi durumdayız. Oyuncularımız lige motive olmaya başladı. Zor iki deplasmana gideceğiz. Bu hafta Göztepe maçı çok zor olacak diye düşünüyorum. Göztepe güçlü bir takım, oyunsal olarak iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında ciddi bir taraftar var büyük bir itici güç. İnanılmazlar."

Kaynak: DHA