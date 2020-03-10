Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BeIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"Beşiktaş'a başladığımda, orta 1'e falan gidiyordum. O zamandan bu zamana, 35 sene falan geçti herhalde. İlk başladığımızda, abandone olduk biraz. Yıllarca oynadık, futbol hayatımız uzun süre burada devam etti, burada başladı. Altyapıyı da sayarsak uzun yıllar geçti. Dönüp tekrar antrenör olarak başlamak, duygusal olarak açıklanması zor. Yavaş yavaş alışıyoruz biz de. Yeni yeni nerede olduğumuzun farkına varıyoruz. Oyuncularda adaptasyon sorunu oluyor ya, hocada da oluyor demek ki.

"EYVAH NEREYE GELDİK, YANDIK"

İmza töreninde ben şok oldum, çok şaşırdım. Taraftarın o ilgisi, alakası, beni hem çok duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu hissettirdi. Eyvah, nereye geldik, yandık, ne yapacağız dedim. Bu kadar sevgi karşılığında karşıya da bir şey vermemiz lazım. Bize farkındalık getirdi imza töreni. Geldiğiniz yer böyle bir yer, tavrınızı ona göre belirleyin açısından farklı oldu.

"BAŞKAN SÖZ VERDİ"

Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşadık, oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de, alıyorlar. Başkan da söz verdi, sezon sonunda kimsenin alacağı kalmayacak, ödeyeceğiz dedi. Burada hedefler maksimumda, ona göre hazırlanmak, bir oyun belirlemek lazım. Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, sisteme uygun oyuncular devam edecek. Sisteme uymuyorsa, gidecek, oynamayacak.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ÇOK ZOR"

Önümüzdeki sene yeni yapılanma olarak işimiz çok zor. 2-3 sene önce 90-100 milyon euroluk bir takım varken, şimdi 30 milyonluk olmak zorunda. Şu anda 52 milyon civarında. Düşüreceğiz, nasıl düşüreceğiz? Bazı şeyleri mecburen yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız, henüz onu konuşmadık ama bu tablo önümüze gelecek. Yeni yapılanma bizi çok zorlayacak, yönetimi de zorlayacak. Bunun yanında taraftarın istediği kadroyu kurmak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak zorundayız. Aynı zamanda bütçeyi de tutmak zorunda. Nasıl yapacağız, yönetimle konuşacağız ve geniş toplantıda bakacağız.

"ÖNÜMÜZDE 4 TAKIM VAR"

Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Trabzon var, Galatasaray var, Sivas var. Galatasaray geçen sene arayı kapattı ama önünde bir takım vardı, bizim önümüzde 4 takım var. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de, ne kadar yukarıda bitirebilirsek, o kadar iyi.

"BEŞİKTAŞ'TA MADDİ BİR ŞEYLER KONUŞMA LÜKSÜM OLAMAZ"

Binlerce taraftar sosyal medyadan çağrı yaparken, benim buraya gelmeme lüksüm zaten olamaz, burada maddi bir şeyler konuşma lüksüm olamaz. Olmadı da zaten, hiçbir şey de istemedim. Bütçe 100-150 olduğu zaman da biz göreve gelmiyoruz zaten, zor zamanda geliyoruz. Bizim için de iyi, zor zamanda bir şey yaparsak, bunun duygusal hazzı da başka olur.