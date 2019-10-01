Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Bu konulara çok girmeyelim

01.10.2019 18:58

Ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-0 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 7'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı.

"MUTLAKA KENDİ EVİMİZDE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile cuma günü kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade ederek, "Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi. Mutlaka kendi evimizde kazanmamız gerekiyor. İyi performansla, iyi oynayarak kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz. Ondan sonraki dörtlüye hazırlanmak istiyoruz. Oyuncularımızı tamamen bu yönde çalıştırmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BU KONULARA ÇOK GİRMEYELİM"

Yalçın, bir gazetecinin "Adınız son günlerde sıkça Beşiktaş ile anılıyor, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna ise "Arkadaşlar bence bu konulara çok girmeyelim. Şu anda bunlar çok konuşulacak konular değil çünkü herkesin kendi takımı var. Ben burada çalışıyorum, oranın bir hocası var. Hiç kimseye saygısızlık yapmayalım. O yüzden fazla bu konulara bence girmeyelim. Bu kimsenin faydasına olmaz şu anda" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: DHA