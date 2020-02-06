Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?
Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Sergen Yalçın'ın, imza atmak için kulübe geldiği gün yaşanan gelişmeler ortaya çıkarken, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında avukat diyaloğu dikkat çekti.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Kara Kartal'ın Yalçın'ı takımın başına getirdiği gün yaşanan gelişmeler yeni ortaya çıktı. İmza için kulübe tek başına gelen Sergen Yalçın, Başkan Çebi'ye, "Sözleşme hazırsa imzalayalım başkanım" dedi. Ancak Çebi avukatlar geldikten sonra imzanın atılacağı cevabını verdi.
"SANA 6 MİLYON TL ÖDEYEBİLİRİZ"
Çebi'nin bu cevabından sonra Yalçın, "Ne avukatı başkan cinayet mi var?" yanıtını verdi. Çebi de "Seninle para konuşmadık. Sana 6 milyon TL ödeyebiliriz. Razı mısın?" diye konuştu.
"YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
Başkanın para konusunu açması üzerine Yalçın bu kez, "Sevgili başkanım oraya istediğiniz rakamı yazın. Bir an önce işimizin başına geçelim. Yapmamız gereken çok iş var" ifadesini kullandı.
"SERGEN BOŞUNA EFSANE OLMAMIŞ"
Yalçın avukatlar geldikten sonra sözleşmeyi bile okumadan imzaladı. Çebi, Sergen Yalçın'ın gitmesinin ardından yöneticilere dönerek, "Sergen boşuna efsane olmamış" sözünü sarf etti.
Haber Videosu: Sergen Yalçın'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Ne avukatı başkan, cinayet mi var?
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Bence bu nurcelebi bjk başkani kaldiramaz sergenin imza töreninde yuzu gulmuyordu sanki isttemiyo gibiydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir fb ola-rak sergen yalçına hayırlı olsun diliyorum adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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futbolcuları bırakırız sergeni bırakmayız 10 sene burdasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal Olsun Sergen YALÇIN'' a başarılar dilerim.Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Adam gibi adamCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Sergen bizim efsanemiz evet ama sayın Çebi siz bu ürkeklik ve bu amatörlükle ömrünüz çok değil bilgilinize, size ''başkan'' olun diye yetki verdik biz, medyanın karşısına çıkıp kağıttan okuyup ağlamanız için değil. Beşiktaş başkanı çıkar ortalığı bir titretir. Biz böyle sustukça rakipler ara gazı verip duruyor.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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sergen yalçın adam gibi adamdır. gerçek bjk lidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır