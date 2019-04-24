Sergen Yalçın'da Anlaşma Tamam! Yanında O Futbolcuyu da Getiriyor
Aytemiz Alanyaspor ile Süper Ligde müthiş bir sezon çıkaran teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezon için Beşiktaş ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Yalçın'ın yanında Efecan Karacan'ı da getireceği belirtildi.
A Milli Takım ile anlaşan ve sezon sonu Beşiktaş'taki görevinden ayrılacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in yerine teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekipte Sergen Yalçın ismi artık yüksek sesle anılıyor.
13 hafta sonunda 12 puanlı Alanyaspor'u dipten alıp 5.sıraya kadar çıkaran ve göreve geldiği günden beri daha evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a yaklaşırken, genç teknik adamın Bahçeşehir Stadı'nda Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi devler karşısında bileğinin bükülmemesi bir hayli dikkat çekti.
SERGEN YALÇIN EFECAN'LA BERABER GELECEK
Beşiktaş'ın alt yapısından yetişen ve siyah beyazlı formayla büyük başarılara imza atan Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımın başına geçeceği iddia edilirken, Başkan Fikret Orman'ın 47 yaşındaki çalıştırıcıya şimdiden 'kadro planlamanı yap' dediği belirtildi. Kulübü kılcal damarlarına kadar bilen ve camianın içerisinden gelen Sergen'in yardımcılarıyla beraber kolları sıvadığı öğrenilirken, Yalçın'ın göreve başlar başlamaz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Efecan'ı da Beşiktaş'a getireceği, 29 yaşındaki orta sahaya kadrosunda şans vereceği bildirildi.
EFECAN LENS'TEN DAHA İYİ
Bu sezon Alanyaspor'un en önemli oyuncusu olan Efecan 32 maçta 2 gol 7 asistlik performansıyla göz doldururken, tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Quaresma ve bir türlü bekleneni veremeyen Lens'in yerini rahatlıkla doldurabileceği düşünülüyor. Şubat ayında kulübüyle sözleşeme yenileyen Efecan, oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselmeyi başarmıştı.
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Her yenilgide kumar masasinaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gördunuz mu okan buruk haberınde soylemıstım gunde bır teknık dırektor haberı cıkar dıye daha bu gun yazdım ıkıncı transfer haberı geldı helal olsun sana habercı arkadas :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SÜPER Bİ HABERCevap Yaz Yayından Kaldır
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5 maçlık ömrü varCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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endoğru karar BEŞİKTAŞ ımız içinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır