: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı

10.01.2020 20:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:51

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Yalçıon, "Benim için sezon başı takım almıyor, sonradan göreve geliyor diye algı yapılıyor. Göreve ne zaman geldiğin değil, ne yaptığın önemli. Ayrıca güllük gülistanlık takımları mı aldık? Hep küme düşme adayları takımları aldık ve iyi yerlere getirdik. Hedefimiz tecrübe kazanmak, herhalde 20 sene içinde tecrübe kazanıp, iyi yerlere geliriz. Bazı hocalar maçta istatistik veriyor. O veriler bizde de var. Biz bu verileri TV'de değil, oyuncularımızla paylaşıyoruz. Ekran önü istatistik anlatma yeri değil. Bilimsel veriler önemli ama koşu mesafesi, topla oynama oranlarıyla bir yere varılmaz" dedi.

GUİLHERME BOMBASI

Yalçın, transfer ile ilgili de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Başarılı teknik adam, "Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Ben kalmasını isterim ama Beşiktaş'a gitmek isterse ona dur diyemeyiz." dedi. Brezilyalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken hedefim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi vermek istemiyorum" demişti. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de "Guilherme transfer döneminin en çok konuşulan transferlerinden birisi. Görüşmeler yapılıyor ama resmi bir teklif gelmeden burada bir şey söylemek doğru değil" açıklamasında bulunmuştu.

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