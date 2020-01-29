Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.
29.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:01
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
İşte o kareler:
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
HABER YORUMLARI (7)
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herkes haddini bilecek bundan sonraCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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iddia bültenini getirin olum :DCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bundan sonrasını fenevlilerle cinconlar düşünsün.Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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VAROLL BE AĞZINA SAĞLIK1 2 Yayından Kaldır
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3.5 maç sonra yuhalamalar başlarCevap Yaz 15 17 Yayından Kaldır
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Beşiktaş bu sefer düşerCevap Yaz 12 24 Yayından Kaldır
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sergennnnnnnnnnnnn yalçınnnnnnnnnnnnCevap Yaz 27 6 Yayından Kaldır