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Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, takımıyla ilk antrenmana çıktı.

29.01.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:01
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

'ın yeni teknik direktörü , ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yöneten başarılı teknik adam, antrenman öncesi ise sahada futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

İşte o kareler:

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı
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