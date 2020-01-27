Sergen sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan para almayacak!
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın, sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan herhangi bir ücret almayacak. 47 yaşındaki hoca, Rizespor maçında takımın başında yer alacak.
Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 + 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
İddiaya göre Sergen Yalçın, sadece 2 milyon lira harcama limiti bulunan Beşiktaş'tan yarım sezon için para almayacak. Yönetim sadece 47 yaşındaki hocanın ekibine maaş ödeyecek. Sergen, 2020-2021 sezonunda yıllık 6 milyon lira alacak.
RİZE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA
Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta da takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.