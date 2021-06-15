Serdar Dursun Fenerbahçe'de
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Serdar Dursun Fenerbahçe'de

Serdar Dursun Fenerbahçe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine kattı.

Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun, sarı-lacivertli ekiple anlaştı. Fenerbahçe Kulübü, Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına kadrosun kattı.

(İHA)

Serdar Dursun Fenerbahçe'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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