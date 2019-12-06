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Serdar Aziz, tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, adalesinde yaşadığı ağrı sonrasında tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı.

06.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:14
Serdar Aziz, tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı

Süper Lig'de ile karşılaşan 'de müsabakanın ikinci yarısına devam edemedi. Soyunma odasında adalesinde ağrı hisseden Aziz, tedbir amaçlı maçın ikinci yarısına çıkamazken yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Serdar Aziz'in durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak.

Serdar Aziz, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor müsabakasının 69. dakikasında yine adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Serdar Aziz, tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı
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