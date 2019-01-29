Serdar Aziz, Lazio'nun Teklifini Kabul Etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediğini açıkladığı Serdar Aziz'e Avrupa'dan iki talip çıktı. TRT Spor'dan Bahri Havadır'ın haberine göre; Fulham ile Lazio, tecrübeli stoperin transferinde karşı karşıya geldi.

SERDAR LAZİO'YU SEÇTİ

Fenerbahçe ile de görüşme gerçekleştiren Serdar, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı. Serdar Aziz, şartların olgunlaşması halinde Serie A'da top koşturacak.