Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Serdar Aziz'in menajeri, "Oyuncum Ersun Yanal'la telefonda görüştü. Serdar'ın Fenerbahçe'ye gitmesi gibi bir ihtimal var." dedi.
Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın tecrübeli futbolcuyla telefonda görüştüğünü açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve kendisine 'kulüp bul' denilen Serdar Aziz'in transfer durumuyla ilgili menajeri Haluk Canatar'dan önemli açıklamalar geldi. Beyaz TV'ye telefonla bağlanan Canatar şöyle konuştu;
"FATİH TERİM BÖYLE BİR KARAR ALDI"
"Bildiğiniz gibi Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Serdar'a kulüp bulunmasını istemişti. Serdar da önce hocayla görüşmek istedi. Serdar'ın daha önce Göztepe maçında da böyle bir oynamama durumu olmuştu. Sivasspor maçında da böyle bir durum olunca Fatih Terim böyle bir karar aldı."
"GALATASARAY'I KIZDIRACAK HİÇBİR ŞEY YAPMADIK"
"Devre arası kulüp bulmak yaz ayları kadar kolay olmuyor. İtalya'da Avrupa Birliği dışı 3 oyuncu sınırı var. Abdurrahim Albayrak'tan Türkiye içinden de kulüp arama konusunda izin istedim. Durumları biliyorsunuz. Serdar Aziz için Almanya'dan, Suudi Arabistan'dan ve İspanya'dan kulüplerle görüşüyoruz. Abdurrahim Albayrak ve Semih Özsoy'u telefonda görüştürdüm ama biz Galatasaray'ı kızdıracak hiçbir şey yapmadık. Ben bütün görüşmeleri Galatasaray'dan izin alarak yaptım. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'ın iznini aldığımı belirttim."
"SERDAR AZİZ İLE ERSUN YANAL TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"
"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimali var. Serdar Aziz ile Ersun Yanal telefonda görüştü. Alacaklar bütün kulüplerde var. Alacaklarla ilgili hiçbir zaman hukuki adım atmadık, atmayacağız. Ayrıca miktarın ne kadar olduğunu da söylemedim."
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FORVET LAZIM KANAT LAZIM NE DEFANS ALIYONUZZZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yılın transferi fener gs den feneve holandalı futbolcu hep sakat alın da gitsin laCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Yabancı sayısı azalacağı için düşünülen transfer. . Sanırım FB de 15 (3ü kiralık) yabancı var. .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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SERDARIN MEVZUSUNU DÜN MENEJERİ AÇIKLADI . TAM OLARAK ANLATAMADI AMA MEVZU ŞU . SERDAR 2 KERE BUNU YAPMIŞ . MAÇTAN ÖNCEKİ GECE İÇİP ALKOLÜ FAZLA KAÇIRIP MİDEYİ BOZMUŞ . İLKİNDE BİŞE DEMEMİŞ FATİH TERİM AMA 2. SİNDE AFFETMEMİŞ . İŞTE BUNLARDA SÖZDE PROFESYONEL YILDA 20 TRİLYON KAZANAN TUHAF İNSANLAR .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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bu adam fenere gelsin aldığım fener formalarımı kombinemi hepsini çöpe atarımCevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır