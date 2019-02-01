Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Fenerbahçe Armasını Öptü

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, sarı-lacivertli tribünleri Fenerbahçe armasını öperek selamladı.

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Fenerbahçe Armasını Öptü

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'a sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Göztepe maçı öncesinde ısınmada yer alan iki oyuncuyu Fenerbahçe taraftarları tribüne çağırdı. Tribünleri selamlayan Serdar ve Tolgay, Fenerbahçe armasını öperek taraftara cevap verdi.

Kaynak: İHA
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