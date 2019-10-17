Serdal Adalı: Quaresma'nın Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim

17.10.2019 22:55

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Fikret Orman beraber çalışmayı teklif ettiğinde çok uzun süre düşünmedim. 2010'daki sorunlar ile 2018'deki sorunlar çok benzer. Daha önce çalıştığım arkadaşlarımın listemde olması çok normal. Kısa sürede de olsa çok iyi bir liste oluşturduğumuzu düşünüyorum. Kısa sürede 100 bin üyeye ulaşmak çok gerçekçi bir hedef olmaz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, bu borçlarla batmaz. Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz.

"BEN KENDİ BAŞKANLIK ÇİZGİSİ OLAN BİRİYİM"

Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var çözeceğiz. Sorunları iyi bir ekiple çözebileceğimize inandım ve aday oldum. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim. Bu bütçe disiplinini bozmadan devam edersek mali açıdan başarılı olacağımızı düşünüyorum.

SERDAL ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Gelip gelmez oynayabilecek bir santrfora ihtiyacımız vardı. Taraftardan çok da baskı geldi. Ama yüzde yüz fayda getirmeyecek bir transferi yapmadık.3-5 bin kişinin karşıladığı transferlerle taraftarımızı elbette mutlu etmek isterdik ama ekonomik şartlar izin vermiyor. Transfer düşüncemiz var. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Eksik olan yerlerin araştırmasına şimdiden başladık. Ciddi bir scout ekibimiz var. Devre arasında mutlaka forvet transferi yapacağız.

"TALİSCA'DA GELİR, DAHA İYİSİ DE GELİR"

Quaresma Beşiktaş'tan istediğimiz gibi ayrılmadı. Quaresma da arzu ederse Beşiktaş'ta jübile yapmasını isterim. Beşiktaş'ta futbolu bırakan herkese jübile yapmak çok hoş olur. Ekonomik sıkıntılarımızı çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir. Talisca'nın şu an aldığı 8.5 milyon maaş var. Ekonomik krizlerimizi çözelim inşallah."