Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı Survivor 2020'de ünlüler takımında mücadele eden Sercan Yıldırım, yarışmada oynadıkları oyun sonrası Bursaspor'la 2010 yılında yaşadığı şampiyonluğa vurgu yaptı. 8-2 geride oldukları oyunu 10-9 kazanan ünlüler takımında Sercan Yıldırım, geri dönüşlere Bursaspor'la kazandıkları şampiyonluktan alışkın olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe ile son haftaya kadar şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, uzun yıllar sonra bir ilki başararak Süper lig de şampiyon olan ikinci Anadolu kulübü olmuştu.

Bu şampiyonlukta pay sahibi olan Sercan Yıldırım, şimdilerde Survivor 2020 ünlüler takımında mücadele ediyor.

"GERİ DÖNÜŞLERE ALIŞKINIM"

Gönüllülere karşı 8-2 geriye düştükleri oyunu müthiş bir geri dönüşle 10'a 9 kazanan ünlülerde Sercan Yıldırım, Bursaspor ile geri dönüşlere alışkın olduğunu belirtti.

Şampiyon oldukları sene Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdiklerini hatırlatan Sercan, "Ben Bursaspor'da şampiyon olduğumda İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdik. Bir Anadolu kulübünün şampiyonluğu çok büyük. Geri dönüşlere alışkınım." ifadelerini kullandı.