Sepaş Enerji'den 'elektrik kesme istisnası' açıklaması
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Sepaş Enerji'den 'elektrik kesme istisnası' açıklaması

24.02.2021 16:02 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:05
Sepaş Enerji'den 'elektrik kesme istisnası' açıklaması

Sepaş Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, elektrik kesme işlemine dair yeni düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Sepaş Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, elektrik kesme işlemine dair yeni düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "EPDK'nın aldığı karar uyarınca; aboneliği kendi adına olan mesken tüketici grubundaki müşterilerimizden; 65 yaş üstündekiler, yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna dair sağlık kurulu raporunu şirketimize ibraz edenler ve şehit aileleri ile muharip/malul gazi statüsündeki abonelerimizin tek bir kullanım yerine ait elektrik faturalarının, aralıksız olarak yıl içinde en az 3 fatura dönemi boyunca zamanında ödenmemesi durumunda; elektrik kesim işlemleri, şirketimizce yapılacak enerji kesim bilgilendirmesinin ardından gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu uygulama tercih edilecek tek bir kullanım yeri için geçerli olup yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan tüketicilerin aboneliklerinin kendi adlarına kayıtlı olması gereklidir" denildi.

Yürürlüğe giren düzenlemenin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi ve mağduriyet yaşanmaması adına, müşterilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel olmasının gerektiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamdan faydalanabilmek adına elektrik aboneliği kendi adına olmayan tüketicileri kullandıkları abonelikleri üzerlerine almaya, abonelik bilgilerini henüz güncellememiş olan müşterilerimizi ise www.sepas.com.tr web sitesi, Sepaş Cebinde mobil uygulaması veya 444 5 186 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgilerini hızlı ve güvenli biçimde güncelleyemeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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