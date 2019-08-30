Şenol Güneş, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti
Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü müsabakasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden takip etti.
30.08.2019 22:09
Süper Lig'in 3. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü mücadelesini A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
TOLUNAY KAFKAS VE CEVAT GÜLER DE İZLEDİ
Güneş'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve eski teknik direktör Cevat Güler de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Kaynak: İHA