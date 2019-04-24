Şenol Güneş'in Milli Takım'dan Kazanacağı Ücret İçin Çılgın İddia
A Milli Takım ile anlaşan Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş'in milli takımdan yıllık 4 milyon euro civarında bir rakam kazanacağı belirtildi.
Akşam TV'de yayınlanan programda A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İşte Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili bilgiler;
"Şenol Güneş basın toplantısında, 'Benim mukavelem haziran ayında yürürlüğe girecek. Çıkışta muhasebeye sorarsınız kaç para alacağımı' demişti. Güneş şu anda Beşiktaş'tan 2 milyon 250 bin euro alıyor. Milli takımda alacağı para da bonuslarla beraber 4 milyon euro civarında bir rakam olacak. Üstelik şöyle bir avantajı var milli takım çalıştırmak kulüp çalıştırmaktan çok daha rahat bir iş çünkü her hafta baskı yemek yerine sadece milli maç dönemlerinde baskı yiyorsunuz. Turnuvaya katılabilirseniz ne âlâ, katılamasanız bile 15 gün size yükleniyorlar sonra unutuluyor zaten. Tekrar kulüp takımlarına dönülüyor.
Şenol Güneş'in milli takımdan alacağı ücret ile Beşiktaş'tan aldığı para arasında çok ciddi bir fark var ve hocanın kafasındaki belirsizlik de sona erdi. 'Ben buradan sonra milli takıma gideceğim' diyerek güzel bir sözleşme yaptı."
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türk değilmi bu şahsiyet euro nedirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yüzde 60''ı zır cahil olan memleketimde az bile veriyorlar.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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60''ı zır cahil olan bir memlekette az bile veriyorlar.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ŞENOL GÜNEŞ RİZE KALECİSİ GÖKHAN AKKANI GS MAÇINDAKİ PERFORMANSINA GÖRE MİLLİ TAKIMA ALACAK.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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DOĞRU İSE HARAM ZIKKIM OLSUN BÖYLESİ VATAN SEVGİNİ. . . SENİN GÜNEŞ !Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır