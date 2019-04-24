Şenol Güneş'in Milli Takım'dan Kazanacağı Ücret İçin Çılgın İddia

Akşam TV'de yayınlanan programda A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İşte Şenol Güneş'in alacağı maaşla ilgili bilgiler;

"Şenol Güneş basın toplantısında, 'Benim mukavelem haziran ayında yürürlüğe girecek. Çıkışta muhasebeye sorarsınız kaç para alacağımı' demişti. Güneş şu anda Beşiktaş'tan 2 milyon 250 bin euro alıyor. Milli takımda alacağı para da bonuslarla beraber 4 milyon euro civarında bir rakam olacak. Üstelik şöyle bir avantajı var milli takım çalıştırmak kulüp çalıştırmaktan çok daha rahat bir iş çünkü her hafta baskı yemek yerine sadece milli maç dönemlerinde baskı yiyorsunuz. Turnuvaya katılabilirseniz ne âlâ, katılamasanız bile 15 gün size yükleniyorlar sonra unutuluyor zaten. Tekrar kulüp takımlarına dönülüyor.

Şenol Güneş'in milli takımdan alacağı ücret ile Beşiktaş'tan aldığı para arasında çok ciddi bir fark var ve hocanın kafasındaki belirsizlik de sona erdi. 'Ben buradan sonra milli takıma gideceğim' diyerek güzel bir sözleşme yaptı."