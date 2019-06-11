Şener Özbayraklı Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Şener Özbayraklı, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı artık G.Saray için ter dökecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. Şener yeni kulübünde yıllık 10 milyon lira kazanacak.

Şener dün akşam sarı-lacivertli kulübü takipten çıkarmıştı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.