Şener Özbayraklı Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Şener Özbayraklı, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı artık G.Saray için ter dökecek.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. Şener yeni kulübünde yıllık 10 milyon lira kazanacak.
Şener dün akşam sarı-lacivertli kulübü takipten çıkarmıştı.
YORUMLAR (10)
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yıldız oyuncu?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunada photoshop diyende nebilim :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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GSNİN OYUNCUSU DEYİL LİGDE KALMA MUCADELESİ VEREN FB DE BİLE OYNATILMIYORDU NE DİYE ALDILAR ANLAMADIMCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BÖYLE ÇÖPLERİN NE İŞİ VAR TAKIMDACevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ben askeri ücret alıyom ama hamdolsun bana yetiyor, her gün ibadet ediyom, namaz kılıyom, hayatta bir amacım yok tek derdim öte dünyaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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