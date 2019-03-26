Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şener Özbayraklı'nın, Galatasaray'dan gelen teklife "Evet" dediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu, devre arasında Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile takas yapılmak istese de Kartal'a gitmeyi kabul etmemişti.
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.
Habertürk'ye yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden olan Şener Özbayraklı, Galatasaray ile anlaştı. Devre arasında Tolgay Arslan ile takas edilmek istenen tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmemişti. Şener'in Sarı-Kırmızılılar'la söz kestiği ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonun başında 5 milyon TL bonservisle Bursaspor'dan transfer edilen Şener, 110 maçta 5 gollük katkı verdi. Şener bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada 592 dakika forma giydi.
YORUMLAR (1)
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Bravo şener en iyisini yaptın senden kurtulduk bir gerçek fenerde oynayan yabancılardan farkın sadece Türk olman fenerde üç şampiyonluğu yaşadın futboluna .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır