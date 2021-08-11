Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
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Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak

Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor oyuncusu Hasan Emir Gökalp, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor oyuncusu Hasan Emir Gökalp, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Semt77 Yalovaspor, ligde kalıcı bir takım olmak istiyor. Semt77 Yalovaspor'un yeni transferlerinden Hasan Emir Gökalp, sezon öncesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Takıma birçok üst düzey oyuncu geldi. Hem antrenman yapıp sezona hazırlanıyoruz, hem de birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Pozitif bir ortamda başladığımız çalışmaları, sezon sonuna kadar götürüp ligde kalmak istiyoruz" dedi.Bireysel hedeflerinin de olduğunu belirten Emir Gökalp, "Basketbol Süper Ligi'ne bu sene yükselen bir takımız. Öncelikli hedef ligde kalmak ve play-off oynayabilmek. Bireysel hedeflerim bu sene iyi bir sene geçirip Euro Cup veya Euroleague te mücadele eden bir takıma gitmek. En büyük hayalim ise A milli takımda oynamak. Tek ekibimizi raporları doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul, İzmir ve Bursa şehirlerinden farklı turnuvalara katılacağız. İyi takımlarla oynayarak kendimizi de göstereceğiz. Sezon öncesi hazırlık aşamasında bize fayda sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşmış, bize olan güveni boşa çıkarmamış olacağız" diye konuştu.


Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak
Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

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Semt77 Yalovaspor oyuncusu Gökalp: Hedefimiz ligde kalmak - Haberler Spor
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