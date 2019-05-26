Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sezonu galibiyetle kapatan sarı-lacivertli ekipte başkan vekili Semih Özsoy karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sezonu geride bıraktıklarını ifade eden Semih Özsoy, "Başkanın tabiri ile kabus gibi. Bizim için sıkıntılı. Kısmen inişli çıkışlı oldu. Mutlaka hatalar yapılmış ki bunların sonucu olarak buraya geldik. Önemli olan hatalardan ders çıkarabilmek. Ersun hocayla bir düzeliş var. Sizde takdir edersiniz ki taraftarımız bunlara layık değil. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye yarın sabahtan itibaren ne yapabiliriz diye aksiyona geçirme durumundayız" diye konuştu.Gelecek sezon şampiyonluk yolunda mücadele edeceğini sözünü veren Özsoy, "Şampiyonluk için elimizden gelen bütün mücadelenin sözünü veriyoruz. Fenerbahçe camiası şampiyonluklara alışık, layıktır. Şampiyonluk için taraftarlar tabii ki de haklılar. En büyük mücadelemiz bu olacak" şeklinde konuştu.

"BENİ MAHKEMEYE VERECEKLERDİ HALA VERMEDİLER"

Fenerbahçe maçının ardından başka karşılaşmaları değerlendirmenin şık olmayacağını ifade eden Özsoy, "Bu lig sonuçlandı bitti küme düşenlerde belli oldu. Önümüzdeki günlerde önlü arkalı değerlendiririz. Burada bizim maçımızdan sonra başka maçı değerlendirmek çok şık olmaz. Bizim dediğimiz her şey çıktı. Şantajla elimizde şunlar var dediler. Beni mahkemeye vereceklerdi hala vermediler. Bunlarla Türk futbolu bir yere gitmez. Bize gönderme yapanlar kendilerine baksınlar nasıl buralara gelmişler" ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

Semih Özsoy, adı büyük takımlarla anılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile ilgili gelen bir soruya ise, "Bizim Abdullah Avcı ile görüşmemiz olmadı. Ersun hocamızla yola devam ediyoruz" cevabını verdi.

Kaynak: DHA