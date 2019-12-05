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Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Galatasaray'ı yendikleri maç sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı olay oldu.

05.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:19
Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.

İnternet fenomeni ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi.

GALATASARAY ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.

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