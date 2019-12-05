Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

05.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:19

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.

İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi.

GALATASARAY ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.