: Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan bu kez de Fenerbahçe paylaşımı geldi

06.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:57

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir şok yaşadı ve sahasında TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın sonrasında konuk takımın oyuncularından Gökhan Çıra, Türk Telekom Stadı'ndaki Tuzluspor'un soyunma odasında yer alan yazı tahtasına 'Türk Telekom hatırası Galatasaray 0 Tuzluspor 2' yazılmış ve kahkaha atan bir fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşım sonrasında Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü ve Gökhan Çıra'yı mesaj yağmuruna tuttu.

ŞİMDİ DE FENERBAHÇE PAYLAŞIMI GELDİ

Bu mesajın etkisi daha geçmeden Çıra, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu ve Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmeye devam etti.

Tuzlasporlu Gökhan Çıra, Instagram mesajında, "Bugün aldığım en güzel haber büyük Fenerbahçe taraftarını, 30 milyon Fenerbahçeli'nin arkamda olduğunu görmek. Hepsi söz verdi 3. maça hepsi geliyor. Allah'ım o kutsal Fenerbahçe formasını giymeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

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