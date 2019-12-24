Selim Baykal “40 yaş altı 40” listesine girdi

24.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:42

Avrupa'nın en büyük korna üreticilerinden biri olan Seger'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, Fortune Türkiye tarafından bu sene sekizincisi hazırlanan "40 yaş altı 40" listesine girdi.