Selim Baykal “40 yaş altı 40” listesine girdi
Avrupa'nın en büyük korna üreticilerinden biri olan Seger'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, Fortune Türkiye tarafından bu sene sekizincisi hazırlanan "40 yaş altı 40" listesine girdi.
24.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:42
Avrupa'nın en büyük korna üreticilerinden biri olan Seger'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Baykal, Fortune Türkiye tarafından bu sene sekizincisi hazırlanan "40 yaş altı 40" listesine girdi.
Kaynak: Dunya.com