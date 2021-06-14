Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli bugün neden yok? Selçuk Tepeli nerede?

FOX TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçuk Tepeli'nin bu akşam neden haber bültenini sunmadığı merak konusu oldu. Peki, Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli bugün neden yok? Selçuk Tepeli nerede?

Türkiye'nin en çok izlenen Ana Haber Bülteni olma özelliğini elinde bulunduran Fox TV Ana Haber Bülteni büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Bu sezonun başında yıllarca Fox TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal görevinden istifa etmiş ve yerine bir diğer ünlü gazeteci Selçuk Tepeli getirilmişti.

Sezon başından itibaren Fox TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Selçukl Tepeli'nin bu görevde ne kadar başarılı olup olmayacağı merak ediliyordu. Fatih Portakal'dan görevi devralan Selçuk Tepeli kısa bir sürede kendisini göstermeyi, başararak rüştünü ispat etti. Ciddi reyting oranlarına ulaşan Selçuk Tepeli'nin bu akşam yayınlanan Ana Haber Bülteni'nde yer almaması ise akılları karıştırdı. Selçuk Tepeli neden Fox TV Ana Haber Bülteni'ni sunmuyor?

SELÇUK TEPELİ NEDEN YOK?

Fox TV izleyicileri bu akşam yayınlanan Ana Haber Bülteni'ni Selçuk Tepeli'nin değil de Gülbin Tosun'un sunduğunu görünce bunun nedenini merak ettiler. Selçuk tepeli'nin Fox TV'den ayrıldığı iddiaları yavaş yavaş gündeme gelirken olayın aslı kısa bir sürede ortaya çıktı. Fox TV'nin yaz yayın sezonuna girmesi ile Selçuk Tepeli izne ayrıldı. Yeni yayın dönemine kadar Selçuk Tepeli Ana Haber Bülteni sunmayacak. Bu sürede Fox TV Ana Haber Bülteni Gülbin Tosun tarafından sunulacak. Selçuk Tepeli ise Eylül ayında yeni,den ekranlara dönecek.

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğmuştur. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise fransa'da almıştır. Medya sektöründe çeşitli kuruluşlarda çalışan Selçuk Tepeli Aktüel ve Newsweek Türkiye dergilerinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Ardından Habertürk TV'ye geçen Selçuk Tepeli bu medya kuruluşunun genel yayın yönetmenliği görevinde bulunmuştur. Habertürk TV'de çeşitli haber programlarına da imza atan Selçuk Tepeli Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın istifa etmesinin ardından bu medya kuruluşuna transfer olmuştur.