Selçuk İnan kabul etti! Maaşında %83 indirim yaptı

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.

34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı. Bip Spor'un haberine göre; Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

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