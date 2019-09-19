Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldığı maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Maç kadrosundan olmadığını öğrenen Selçuk İnan, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz?" diyerek Terim'e sitem etti.

19.09.2019 10:02
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e şok tepki: Neden beni getirdiniz?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince Teknik Direktör Fatih Terim'e sitem etti.

Club Brugge maçının sabahında kaptan Selçuk İnan ile teknik kadro arasında hesapta olmayan bir gerginlik yaşandı.

"KADRODA OLACAĞINI DÜŞÜNÜP İZİN ALMADI"

Sabah'ın haberine göre; Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

"İSTANBUL'DA EŞİMİN YANINDA OLMALIYDIM"

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.

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YORUMLAR (37)

  • ABUZİTTİN:
    Bence kadroda olayışı süper olmuş. Düsünsenize Top icin hanımınin saglıgını düşünmeyen adamdan hayır gelmez. Aslan Fatih seni sevmem ama kararın super hoşuma gitti
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  • REALYT:
    NE OLDU ŞİMDİ YORUMLARLA YALAN HABERLERLE Mİ YIKCAKSINIZ TERİMİ YEMEZLER GEÇTİ O İŞLER ARTIK ASILSIZ TARTISMA KONUSUNU YARATILMAYA CALISILAN Bİ HABER SİZ HEPİNİZ BİZ TEK (GALATASARAY)
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  • DFG:
    ben yilda 2200 aylikla 26 bin 400 tl kazaniyrm bunlar seneligi en kotusunun 3 tirliyon aradaki farki hesaplayin adaletini sevsinler dunya
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  • ADINIZI YAZIN:
    yalan haber terim gibi baba bi adam düşüncesiz bir adam değil selçukta böyle sitem edecek adam değil. . .
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  • METİN:
    zamanında yararın dokundu ama artık bu takımın formasını taşıyamıyorsun başka takıma mesele feneve git rodriges tolga serdar gibi
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  • CİNCON BÜKÜCÜ:
    hayırdır gs adınamı yazıyorsun yoksa bjk adınamı ? siz şeneri niye aldınız ? cinconlar
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