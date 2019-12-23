: Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu

23.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:03

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray'da, en çok eleştirilen isimlerin başında Selçuk İnan geldi.

Habertürk Spor'un haberine göre; kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sakat Lemina ve Seri'nin yokluğunda Taylan'ın yerine kaptan Selçuk'u ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, deneyimli oyuncusuna bir daha çok zorda kalmadıkça oynatmama kararı aldı.

JÜBİLE YAPACAK

Sezon başında biten sözleşmesi 1 yıllığına uzatılırken kazandığı 2 milyon 950 bin artı maç başı 25 bin euroyu 4 milyon TL'ye indirerek sarı-kırmızılı takımda kalan 34 yaşındaki orta saha, gelen tepkilerden de yıldı.

Galatasaray forması altında 9. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, sezon sonunda jübile yapmaya karar verdi.

G.SARAY'A HİZMET ETMEK İSTİYOR

Başka bir takıma gitmek istemeyen Selçuk'un, futbolu bıraktıktan sonra da farklı görevlerde Galatasaray'a hizmet etmek istediği biliniyor.

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