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Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu

Göztepe maçında performansıyla eleştirilen Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, veda kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in gözünden iyice düşen tecrübeli futbolcu, başka bir takıma gitmek istemediği için sezon sonunda futbolu bırakıyor.

23.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:03
Selçuk İnan

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybederek zirve yolunda ağır yara alan 'da, en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.

Habertürk Spor'un haberine göre; kadro dışı bırakılan Nzonzi ile sakat Lemina ve Seri'nin yokluğunda Taylan'ın yerine kaptan Selçuk'u ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, deneyimli oyuncusuna bir daha çok zorda kalmadıkça oynatmama kararı aldı.

JÜBİLE YAPACAK

Sezon başında biten sözleşmesi 1 yıllığına uzatılırken kazandığı 2 milyon 950 bin artı maç başı 25 bin euroyu 4 milyon TL'ye indirerek sarı-kırmızılı takımda kalan 34 yaşındaki orta saha, gelen tepkilerden de yıldı.

Galatasaray forması altında 9. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, sezon sonunda jübile yapmaya karar verdi.

G.SARAY'A HİZMET ETMEK İSTİYOR

Başka bir takıma gitmek istemeyen Selçuk'un, futbolu bıraktıktan sonra da farklı görevlerde Galatasaray'a hizmet etmek istediği biliniyor.


Haber Videosu

: Selçuk İnan "Buraya kadar" diyor! Kararı belli oldu
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